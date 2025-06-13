モデルプレス＝2025/06/13】モデルの高垣麗子が、13日までに自身のInstagramを更新。手作りの和食料理やお弁当を公開した。【写真】高垣麗子の手作り晩ごはん◆高垣麗子、手作り夕食＆お弁当披露高垣は、12日に手作りの夕食の写真を投稿。「今夜もシンプルに和食です！！」と、ひじきの煮物や味噌汁、焼き魚などが並んだ栄養バランスの良い食事を披露している。13日には、焼き目のついた枝豆を器に盛った写真を投稿し「今朝もま