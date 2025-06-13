ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は１３日までに第１１週「軍隊は大きらい、だけど」が放送された。次週予告が不穏。戦場での激しい「飢え」を想起させるシーンが挿入され、ネットでは、ある人物に注目が集まった。厳しい軍隊生活の中で、カレーをむさぼるように食べ「天国や」と感激していた嵩の同級生・コン太（櫻井健人）。「食」への強い思いは随所で現れ、戦地・中国でも「この辺は何がうまいがやろうか」「安心したら腹