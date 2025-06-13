スマートフォン１台で金融資産の管理や取引ができる「投資アプリ」。株価の変動をチェックしたり、売買注文をしたりする上で欠かせないツールだが、「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」の関与が疑われるＳＮＳ型投資詐欺では、利益が出ているように装う「偽アプリ」を使った手口が横行している。京都府警が確認した被害の事例を紹介する。（林興希）６０倍の利益？＜１３００ドル預金＞＜８０２６５ドル利益＞被害