【ワシントン共同】トランプ米政権は12日、中南米4カ国から避難してきた人々に一時的に米国滞在を認めていた移民保護措置を取り消し、国外退去を求める通知の送付を開始した。国土安全保障省が声明で明らかにした。バイデン前政権が2022年に保護措置を導入して以降、入国許可を受けた4カ国からの移民は約53万人に上る。4カ国はキューバ、ハイチ、ニカラグア、ベネズエラ。バイデン前政権は人道的な理由や不法移民を減らす目的