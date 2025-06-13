13日、THE RAMPAGEが、コンプリートブック『16（R）OAD』の刊行記念イベントを行い、プレス取材に登壇しました。  【写真を見る】【THE RAMPAGE】12か月の大型企画の集大成「自分たちの実態を感じて頂ける」2024年7月より、毎月1冊、12か月連続で刊行する大型企画｢GL-16〜THE RAMPAGE BOOKS〜」の12作目の最終刊として、THE RAMPAGEコンプリートブックを6月16日（月）より発売。GL-16 プロジェクトの締めくくりとして、