Penthouse(ペントハウス)の日本武道館ライブ「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 "By The Fireplace"」が、2026年3⽉16⽇(月)に開催される。Penthouse、自身初の日本武道館ライブが開催決定R&B/ソウルやジャズ、ファンク、ゴスペルといった様々な音楽ジャンルの要素を取り入れつつ、オリジナリティ溢れるサウンドを紡ぎ出しているPenthouse。今回開催が決定した「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 "By Th