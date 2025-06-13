大相撲名古屋場所（７月１３日初日・ＩＧアリーナ）で新入幕が有力な十両・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が１３日、千葉・松戸市の部屋で、１１番相撲を取った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）との三番稽古（同じ相手と相撲を取る）に５戦全敗。「今日も大関に胸を出していただいて、いい経験になった。立ち合いで弾かれていたので、どうにかつかんでいかないといけない。（幕内は）圧力のある人ばかりなので、うまく考えながらやれたら。（琴桜