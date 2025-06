アニメ映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』より、キャラクター紹介映像が解禁された。【動画】すべての「ルパン三世」につながる、伝説の幕開け――『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』キャラ紹介映像本作は、“ルパン三世”約30年ぶりの2D劇場版アニメーション・完全新作。舞台は地図に載っていない謎の島。お宝を狙って乗り込んだルパン一行を待ち受けていたのは、“不死身の血族”と呼ばれる正体不明の