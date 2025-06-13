ÇÐÍ¥ºûÌî¹â»Ë¡Ê76¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Í§¿Í¤Î½÷Í¥ËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤«¤é¡È¶ì¾ð¡É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ÎºûÌî¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜÅÄ¤«¤é¤Î¡È¥¿¥ì¥³¥ß¾ðÊó¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÆÍÁ³¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Æ¡¢¡Ø¢¬¤³¤ìËÍ¡Ù¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬½Ð