ウルトラマンシリーズ最新作『ウルトラマンオメガ』のプレミア発表会が2025年6月12日、東京・esports銀座studioにて行われ、主人公オオキダ ソラトを演じる近藤頌利をはじめとするメインキャスト、主題歌シンガー、メイン監督を務める武居正能監督が登壇し、作品にかける強い意気込みを語った。左から、トライガロン、MindaRyn、武居正能監督、吉田晴登、ウルトラマンオメガ、近藤頌利、工藤綾乃、ASH、レキネス○最新作『ウルトラ