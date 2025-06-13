2024年11月から始まった自転車の「ながらスマホ」運転などへの厳罰化に続き、2026年4月からは自転車にも青切符制度が導入され、違反行為には最高1万2000円の反則金が科されることになりました。 「スマホで地図を確認しながらの運転」や「音楽を聴きながらの走行」が、罰則を受ける可能性があります。本記事では自転車の交通ルールの変更点を解説し、今できる対策の紹介をしていきます。 2024年改正で自転車「