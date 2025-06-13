7月12日午後4時より開催されるアニメ『遊☆戯☆王』シリーズの豪華アーティストとキャスト陣が集結するスペシャルイベント『アニメ「遊☆戯☆王」シリーズ25th Duelist Live Kingdom』夜公演が、ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）にて独占生放送されることが決定した。【画像】遊戯王の新作アニメ『閃刀姫−レイ』記念カード！絵柄がいい「閃刀姫ゼロ」本イベントは、2000年放送の「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」からは