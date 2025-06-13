鉱工業生産（確報値）（4月）13:30 結果-1.1% 予想-0.9%前回-0.9%（前月比) 結果0.5% 予想0.7%前回0.7%（前年比) 結果1.3% 予想N/A前回-2.4%（設備稼働率・前月比)