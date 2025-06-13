日本エイサーは6月12日、Intel Core Ultra 9 275HXを搭載したゲーミングノートPC 3機種を発表した。「Predator」ブランドの新製品群となる。既に予約開始しており、「PREDATOR HELIOS 18 AI」2機種を6月30日に、「PREDATOR HELIOS NEO16S AI」1機種を7月31日に発売する。型番と発売日、公式オンラインストア価格は以下の通り。PH18-73-H93Z58/E……6月30日発売、599,800円PHN16S-71-H93Z57T/E……6月30日発売、419,800円PH18-73P-N