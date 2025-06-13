THE RAMPAGE THE RAMPAGE（LIKIYA、陣、RIKU、神谷健太、与那嶺瑠唯、山本彰吾、川村壱馬、吉野北人、岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹、武知海青、長谷川慎、龍、鈴木昂秀、後藤拓磨）が13日、都内で行われたTHE RAMPAGE COMPLETE BOOK『16(R)OAD』刊行記念プレス取材会に出席した。「GL-16〜THE RAMPAGE BOOKS〜プロジェクト」のラストを飾る12 冊目は、グループ＆メンバーのすべてがわかる“コンプリートブック”。こ