Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï13Æü¸áÁ°11»þ¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å6»þ¤«¤é16Æü¤Þ¤ÇÂç±«·ÙÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë14Æü¤ÏÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤ËºÇÂç40¤Î±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢·ÙÊóÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£