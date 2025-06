「TOMORROW X TOGETHER : HYPERFOCUS IN CINEMAS」 (C) 2025 AMAZEVR, Inc. & CJ 4DPLEX Co., Ltd. & BIGHIT MUSIC. All Rights Reserved. デビュー7年目にして初訪問となったヨーロッパ5都市を含む世界13都市を巡るワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 -」を3月から5月にかけて行い、成功を収めた"TXT"ことTOMORROW X TOGETHER。その千秋楽となる5月24日・25日開催の東京公演