インターリンクは、2026年に予定されているICANNの新gTLD募集(2026ラウンド)に向けて、企業専用ドメイン「ブランドTLD」の取得・活用を支援する「新gTLDコンサルティングサービス」の提供を2025年6月13日(金)に開始しました。 インターリンク「新gTLDコンサルティングサービス」 インターリンクは、2026年に予定されているICANNの新gTLD募集(2026ラウンド)に向けて、企業専用ドメイン「ブランドTLD」の取得・活用