YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¡£¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿åÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¥Ï¥¹¥­ー¤µ¤ó¤Î°ì¥³¥Þ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¿å¤¬ÉÝ¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡©Àº×û¤Ê¤ª»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡ÖÏÓ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ë(¾Ð)¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢£÷¡×¡Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥­ー¤ò¡Ø¥×ー¥ë¤Ç±Ë¤¬¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡Ù·ë²Ì¡ÄÁÛÁü¤È180ÅÙ°ã¤¦¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ù¡Û ¥Ï¥¹¥­&#