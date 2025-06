2025年6月11日、PC周辺機器の接続規格であるPCI Express(PCIe)の仕様策定団体・PCI-SIGが、「PCI Express 7.0(PCIe 7.0)」の最終仕様をリリースしました。PCIe 7.0の最終仕様ではデータレート(ビットレート)が最大128GT/s、双方向転送速度が512GB/sとなっています。PCIe 7.0 Specification Now Available to PCI-SIG Members | PCI-SIGhttps://pcisig.com/pcie-70-specification-now-available-pci-sig-membersPCI-SIG® Relea