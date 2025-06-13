きょうは晴れ間が広がり、各地で汗ばむ陽気になるでしょう。 【写真を見る】晴れ間が広がり各地で汗ばむ陽気 熱中症には注意 週末は広く雨予想 愛知・名古屋・岐阜・三重の天気予報（6/13 昼） 正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが、朝から日差しが届いています。この時間の気温は26.8℃、湿度は63％で風は強くありません。 きょうの午後は愛知県や岐阜県を中心に晴れ間が広がるでしょう。三重県南部は雲が多い予想です。週