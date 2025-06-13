名古屋市の上園晋介前副議長が、アジア大会のボランティアに市民を無断で登録していた問題で、減税日本の会派が上園氏の議員辞職を勧告する決議案を提出しました。減税日本は、上園前副議長による個人情報の無断使用が「議会に対する市民の信頼を著しく損なった」などとする議員辞職勧告決議案を提出し、6月17日からの定例市議会に上程される見通しです。自民、名古屋民主、公明の主要3会派は、現時点で対応は未定とし、採決