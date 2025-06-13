【ブラジリア＝坂場香織】ブラジルを訪問中の秋篠宮家の次女佳子さまは１２日午前（日本時間同日夜）、ブラジリアのブラジリア大学を訪れ、日本語を学ぶ学生らと交流された。同大の日本語・日本文学専攻科では約１７０人が学んでいる。この日は同科などの男女２５人が、現在の学習内容を日本語で発表。女子学生の一人は日本語を学びながら、障害のある子供たちに勉強を教えていることを説明した。佳子さまは「とても大事な活動