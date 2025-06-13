イングランドA代表での暫定監督を終え、U-21イングランド代表の指揮に戻ったリー・カーズリー。今月11日よりスロバキアにてU-21欧州選手権が開催されており、連覇を目指すU-21イングランド代表はグループステージ初戦でU-21チェコ代表を3-1で撃破。幸先の良いスタートを切った。前回大会もそうだったが、今のイングランドは優秀な若手を多く抱えている。前回の優勝メンバーからはチェルシーDFリーヴァイ・コルウィル、ノッティンガ