アセットフロンティアは6月6日、ハラル認証を取得した新商品「ワンピースラングドシャ by BragMen 北海道ミルク プロテイン入」「ワンピースラングドシャ by BragMen いちご プロテイン入」を発売した。ワンピースラングドシャ by BragMen 北海道ミルク プロテイン入(8枚入り)同商品は、プロテインを配合した栄養価の高いオリジナルラングドシャに、人気コンテンツ『ONE PIECE』の世界観を融合させたラングドシャ。「ワンピースラ