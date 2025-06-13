¡Ø¥ß¥ë¥¯¤ÎËÜ¡Ù¡Ê¥ß¥ë¥¯¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹âº½/¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û¡Ø¥ß¥ë¥¯¤ÎËÜ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à°û¤ó¤ÀµíÆý¤Ï600¼ïÎà°Ê¾å¡ª µíÆý¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥ß¥ë¥¯¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊµíÆý¤ÎÀ¤³¦¤Ø°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¿©Âî¤Ë¤¢¤ë¤¤¤Ä¤â¤ÎµíÆý¤«¤é¤´ÅöÃÏµíÆý¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µíÆý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤´ÅöÃÏ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ä¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¤¤¤Ä¤«°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤À¤³¦¤Î¥ß¥ë¥¯¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£µíÆý¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ä¡¢ÃÎ¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯µíÆý¤ò³Ú¤·¤á¤ë