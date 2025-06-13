アジア株の下げ限定的、中東よりも米中か中国習近平国家主席は9月のNY国連総会を欠席 東京時間11:02現在 香港ハンセン指数 24010.95（-24.43-0.10%） 中国上海総合指数 3397.99（-4.67-0.14%） 台湾加権指数 22174.12（-113.70-0.51%） 韓国総合株価指数 2899.26（-20.77-0.71%） 豪ＡＳＸ２００指数 8551.60（-13.51-0.16%） アジア株は軒並み下落、中東情勢悪化を受けリスク回避の