【ちいかわ × コンバースコラボシューズ第2弾】 6月20日より順次発売 【拡大画像へ】 コンバースは、「ちいかわ」とのコラボレーションシューズ第2弾を6月20日よりCONVERSE STORE 、White atelier BY CONVERSE、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP及び、コンバース取扱い一部店舗にて順次発売する。価格は各モデルとも13,200円。 発売されるのは、ちい