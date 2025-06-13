・石川製が続騰、イスラエルのイラン攻撃報道を受け防衛関連の中小型株に物色の動き ・ＩＮＰＥＸや石油資源が逆行高、イスラエルがイラン攻撃の報道で原油価格上昇 ・明豊エンタがＳ高カイ気配、株主優待制度導入と配当予想の増額修正を好感 ・ビジョナルが急伸し１万円の大台乗せ、ビズリーチ好調で今期業績予想を上方修正 ・３ＤＭはカイ気配、止血材製品の販売伸長で２６年４月期は営業黒字浮上へ ・イオンが続伸、
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