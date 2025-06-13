人気YouTuber・ヒカルさんとの「交際0日婚」の電撃婚を発表した元キャバクラ嬢で実業家の「進撃のノア」さんが2025年6月9日、自身のインスタグラムを更新。夫婦ショットを披露した。「優しい笑」進撃のノアさんは、人気アニメ「クレヨンしんちゃん」の体験型店舗でのツーショット写真を披露した。夫のヒカルさんと見つめ合う構図で、「嫌がりながらも写真撮ってくれて優しい笑」とコメントを添えていた。この投稿には、「もう見て