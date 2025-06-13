○ カブス 3 − 2 パイレーツ ●＜現地時間6月12日リグリー・フィールド＞カブスの鈴木誠也外野手（30）が12日（日本時間13日）、本拠地でのパイレーツ戦に「3番・指名打者」でフル出場。6回の第3打席に貴重な17号ソロを放ち、チームの勝利に貢献した。初回、二死無走者でパイレーツの先発左腕・ヒーニーと対戦。初球の直球を捉えたが、打球速度106.5マイル（約171キロ）の痛烈なライナーは二塁手に好捕された。一死一塁だ