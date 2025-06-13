【モデルプレス＝2025/06/13】タレント・女優の岸明日香が12日、自身のInstagramを更新。水着の透けるTシャツ姿で美ボディを披露し、反響を呼んでいる。【写真】岸明日香、美ボディ際立つミニT姿◆岸明日香、美ボディ輝く姿披露岸は、白地に赤いチェリーのイラストが描かれたクロップドTシャツ姿でポーズを決めた写真を投稿。水着が透けるタイトなTシャツから、美しいウエストラインを覗かせている。投稿では「今日も撮影おつです