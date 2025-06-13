【ストリートファイター6 × aespa：コラボ予告】 6月13日 公開 カプコンは6月13日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、韓国のガールズグループ「aespa」とのコラボを発表した。 これは「ストリートファイター」