AMDが2025年6月12日(木)にAIインフラストラクチャー向けの高性能GPU「Instinct MI350シリーズ」を発表しました。AMDはInstinct MI350シリーズがNVIDIAのGB200やB200と比べて高性能であることをアピールしています。AMD Instinct™ MI350 Series GPUshttps://www.amd.com/en/products/accelerators/instinct/mi350.html#tabs-ee243cf344-item-b81b4672ea-tabAMD Instinct MI350 Series and Beyond: Accelerating the Future of