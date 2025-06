by Inside the Magicバービー人形やホットウィール、UNOといったおもちゃのメーカーで知られるマテルが、OpenAIと「マテルのブランドに基づいたAI搭載製品と体験をサポートする戦略的提携」を行うと発表しました。Mattel and OpenAI Announce Strategic Collaborationhttps://corporate.mattel.com/news/mattel-and-openai-announce-strategic-collaborationBringing the magic of AI to Mattel’s iconic brands | OpenAIhttps://