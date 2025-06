1995年8月9日に「Feel Like dance」でデビューし、日本の音楽シーンに数々の金字塔を打ち立ててきたglobeが30周年イヤーに突入する。 この30周年イヤーを記念して連続リリースをすることが発表され、その第1弾として8月9日に『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』という全66曲6枚組のベスト盤がリリースされることが発表された。 全てのシングルタイトル曲を収録したベスト盤がリリースされるのは今回が初で、さらにそれ