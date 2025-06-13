½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£°û¿©ÊªÀÝ¼è¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Î»³Â¼Áï¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï·ìÅüÃÍ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬µ¯¤³¤é¤º¡¢É¾È½¤É¤ª¤êÍ¥½¨¤À¤¬¡¢Åü¼Á¤Î¤¢¤ë¥Ó¡¼¥ë¤¬NG¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï»³Â¼Áï¡ØÅüÇ¢ÉÂÀìÌç¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¸¡¾Ú¡ª·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¿©»öË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢£¾øÎ±¼ò¤Î¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ëvs.¾úÂ¤