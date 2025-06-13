¸µºå¿À¡¦¼íÌî·ÃÊå»á¡¢Á°¶¶¹©3Ç¯²Æ¤Ï·²ÇÏÂç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔÂà2000Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç·²ÇÏ¸©Î©Á°¶¶¹©¤«¤éºå¿ÀÆþ¤ê¤·¤¿¼íÌî·ÃÊå»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¹â¹»À¸³èºÇ¸å¤Î²Æ¤Î·²ÇÏÂç²ñ·è¾¡¡£¶ÍÀ¸Âè°ì¤Ë0-5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤òÆ¨¤·¤¿»î¹ç¤À¡£½é²ó¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¤Î¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£»î¹ç¸å¤ÏÎÞ¤ËÊë¤ì¤¿¡£¡Ö¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤·¡¢Éé¤±¤Æ¤¹¤°¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç