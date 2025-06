芸歴30周年と50歳の誕生日という節目を迎えたふかわりょうが、自身の音楽活動名義であるROCKETMANとして主催する夏フェス「ROCKETMAN SUMMER FES’2025『thank you for the music!』」を9年ぶりに開催することを発表した。8月17日に東京・LIQUIDROOM ebisuで行われる。【写真】2010年当時…芸人時とのギャップが凄い!? ROCKETMANとしても活動するふかわのDJ姿2010年から2016年まで7年連続で行われていた恒例の夏フェス「ROCKET