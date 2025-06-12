¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê52¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦30¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î½éÂÐÌÌ»þ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡¢¡Öº£¤Ç¤ÏÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿ØÆâ¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Æ±¤¸¤¯NSC11´üÀ¸¤À¤Ã¤¿¿ØÆâÃÒÂ§¤ÎÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆ±´ü¤À¤±¤ÉÍÜÀ®½ê¤Î¥¯¥é¥¹¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢²¶¤ÏBÁÈ¤Ç¿ØÆâ¤Ï