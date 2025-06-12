ディリゲントは、仏HerculesのDJコントローラー「DJControl Inpulse T7」の専用キャリングバッグ「DJControl Inpulse T7 Bag Black」の販売を2025年6月13日より開始する。想定売価は29,700円前後。DJコントローラー「DJControl Inpulse T7」の専用キャリングバッグ「DJControl Inpulse T7 Bag Black」本体内部「DJControl Inpulse T7 Bag Black」は、DJコントローラー「DJControl Inpulse T7」の専用キャリングバッグ。コントロー
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