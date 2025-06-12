ÅÅÆ°¥­¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Ê¤É¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØLUUP¡Ù¤¬ÉÍ¾¾»Ô¤Ç±¿ÍÑ¤ò½é¤á¤Æ3¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥Ó¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÍ¾¾»Ô¤ò¼èºà¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅÅÆ°¥­¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Î¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÖLUUP¡×ÉÍ¾¾¤Ç¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤«¤é3¤«·îÍ¾¤Ç³¹¤Ï¡Äµ¨Àá¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÍøÍÑ¾õ¶·¤ËÊÑ²½ ¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« ¾¾²¼À²µ±¥­¥ã¥¹¥¿ー¡ä ¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï²÷Å¬¡¢Áàºî¤â´ÊÃ±¤ÊÅÅÆ°¥­¥Ã¥¯¥Üー¥É¡ØLUU