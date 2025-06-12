¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ØLiVE is Smile Always～i SCREAM～¡Ù¤Ï¡¢2Æü´Ö¹ç¤ï¤»¤Æ2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡ª LiSA¤¬8·î27Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡ØLiVE is Smile Always～i SCREAM～ ¡õ ～COCKTAiL PARTY～ [SWEET¡õSOUR]¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯4·î19¡¦20Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØLiVE is Smile Always～i SCREAM～¡Ù¡¢Æ±Ç¯¤Ë¹Ô