【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■日本武道館公演『LiVE is Smile Always~i SCREAM~』は、2日間合わせて2万人を動員! LiSAが8月27日にライブBlu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~i SCREAM~ & ~COCKTAiL PARTY~ [SWEET&SOUR]』をリリースする。 本作は、2024年4月19・20日に東京・日本武道館で開催した『LiVE is Smile Always~i SCREAM~』、同年に行