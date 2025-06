HBOが誇る大ヒットTVシリーズ『セックス・アンド・ザ・シティ』のその後を描く『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン3がMax on U-NEXTにて独占評配信中。毎週金曜日の新エピソード配信に備えて、この度シーズン1&シーズン2をまとめたキャッチアップ映像が到着!