¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡ËËÜÉô¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤¬2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¡¢´ë¶ÈÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿¶¥µ»²ñ¾ì¤Î¸Æ¾Î¤ò°ìÉôÍÆÇ§¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Ì¿Ì¾¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ë¸Â¤Ã¤¿Á¼ÃÖ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¶¨»¿¥á¥ê¥Ã¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£28Ç¯Âç²ñ¤ÎÁÈ¿¥°Ñ¤Ïº£