½÷Í¥·§Ã«¿¿¼Â(65)¤¬12Æü¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö³Ø¸¦TV¡Ø¿ÍÀ¸100Ç¯¡ªÂç¿Í¥«¥Õ¥§¡Ù¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£ÌÚÍË¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥È¥­¥á¥­¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢MC¤Ï¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼²ÏÌî·Ê»Ò(60)¤¬Ã´Åö¡£¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÅÔ²ñ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ç¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ËÜÅö¤Î¹¬¤»¡£¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£·§Ã«¤Ï2020Ç¯¡ÊÎá2¡Ë¤ËÀÅ²¬¤ÎÉÍ¾¾»Ô¤Ë°Ü½»¡£23Ç¯