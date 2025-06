バンド「SING LIKE TALKING」のメンバー・西村智彦さんが死去したことが公式サイトで公表されました。61歳でした。 【写真を見る】【 SING LIKE TALKING 】西村智彦さん死去61歳「強い想いで病と闘って参りました」公式サイトでは「このたび、弊社所属アーティストSING LIKE TALKINGの西村智彦が、令和7年6月5日、61歳にて永眠いたしました。」と、報告。続けて「ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げる