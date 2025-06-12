¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥íChan¡Ù¡£¡ô763¤Ï¿·´ë²è¡Ö¥´¥ë¥´¤¢¡¼¤ê¡¼¤ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¢¡¤¢¡¼¤ê¤ó¡Ö¤ª¤·¤ê¤¬ÂÇ¤Á¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÄË¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥´¥ë¥´¤¢¡¼¤ê¡¼¤ó¡×¤Ï¡¢°ÊÁ°¡Ø¤â¤â¥¯¥íChan¡Ù¤Ç¼ÍÅª¤¬¾å¼ê¤Ê¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¼ÍÅªÍÑ¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¼ê¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Î¼ÍÅª¾ì¤ÇÁ´·ÊÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢1¸®