ITZYが2025年初となるカムバック曲『Girls Will Be Girls』で、グローバルな人気を証明している。【写真】ユナ、『ONE PIECE』のナミも逃げ出す驚異の美くびれITZYは6月9日、新ミニアルバム『Girls Will Be Girls』をリリースした。新アルバムは6月9日から11日まで3日間連続で「ワールドワイドiTunesアルバムチャート」1位を記録した。ジョージアで撮影された新曲のMVは、神秘的な雰囲気、しっかりとしたストーリー構成、そして高