カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の雑誌『THISTIME MAGAZINE by G-SHOCK no002』を2025年6月12日より世界中の「G-SHOCK STORE」にて配布します。 カシオ計算機『THISTIME MAGAZINE by G-SHOCK no002』 カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の雑誌『THISTIME MAGAZINE by G-SHOCK no002』を2025年6月12日より世界中の「G-SHOCK STORE」にて配布。『THISTIME MAGAZINE by G-SHOCK』は、「クリエイティブな